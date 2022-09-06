Edirne’de Çıkan Yangında, Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Ali Can ZERAY- Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında evde tek başına olan Murat Vardar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, eşyaların büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemal Ataseven Sokak üzerindeki tek katlı evde çıktı. Ablalarıyla aynı evde yaşayan Mustafa Vardar, iddiaya göre yalnız olduğu sırada meydana gelen patlamanın ardından dumanların çıktığını fark etti. Kısa sürede alevler tüm evi sararkan Vardar, güçlükle dışarı çıktı. Mahalle sakinleri yangını itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Emniyet ekiplerinin şerit çekerek önlem aldığı sokakta, itfaiye ekipleri evin içinde ve çatısında söndürme çalışması gerçekleştirdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldükten sonra ekipler, soğutma çalışması yaptı. Çevrede oturanlar ise evlerinin pencerelerinden ve sokakta toplanarak çalışmaları merakla izledi.

Evde kiracı olarak oturan Murat Vardar, yangının elektrik kontağından çıktığını iddia etti. Vardar, "Ben o sırada evde televizyon seyrediyordum. Şalterin olduğu yerden bir patlama sesi geldi. Daha sonra dumanları fark ettim ve hemen kendimi dışarı attım" dedi.

Vardar'ın ablası Behice Bostancı da, "Elektrik tesisatından çıktı yangın. Şalterden kaynaklı oldu. Tesisatın taşımadığını biz ev sahibine de söyledik. Kardeşim yangın çıktığında evdeydi, kendisini zor attı dışarı, az kalsın o da yanacaktı" diye konuştu. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı