Edirne’de Korucu Köyü Halkı Merasına Güneş Paneli Kurulmasını İstemiyor

Edirne’nin Korucu köyü sakinleri, meralarının yüzde 10’luk kısmına kurulmak istenen güneş enerji santraline karşı çıkıyor. Köyde yaşayan Ercan Sarı, "Ben devletten koyun aldım. Mera var diye devlet bana koyunları verdi. Merayı aldıktan sonra bu koyunları devlete devredeyim o zaman" dedi. Köylüleri dinleyen eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Güneş enerjisini kullanalım diyoruz, iyi tamam da bazı şirketler bunu kötü amaçlı kullanıyorlar. Meralara resmen çöküyorlar” diye konuştu.

Edirne’nin Korucu köyü sakinleri, meralarının yüzde 10’luk kısmına kurulmak istenen güneş enerji santraline karşı çıkıyor. Köyde yaşayan Ercan Sarı, "Ben devletten koyun aldım. Mera var diye devlet bana koyunları verdi. Merayı aldıktan sonra bu koyunları devlete devredeyim o zaman" dedi. Köylüleri dinleyen eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Güneş enerjisini kullanalım diyoruz, iyi tamam da bazı şirketler bunu kötü amaçlı kullanıyorlar. Meralara resmen çöküyorlar” diye konuştu.

Eski CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, bugün köyde yaşayan üreticilerin sorunlarını dinledi. Köy merasına bir şirket tarafından güneş panellerinden enerji üretileceğini ifade eden Gaytancıoğlu, şirketlerin köy merası yerine satın aldıkları tarlalara kurmaları gerektiğini söyledi. Üretici Mehmet Sever de, panellerin hayvanlarını sulanacağı göl yolu üzerine konulacağını, hayvanlarını sulamaya götüremeyeceğini ifade etti.

"MERALAR ANAYASAL OLARAK KORUMA ALTINDADIR"

Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Güneş enerjisini kullanalım diyoruz, iyi tamam da bazı şirketler bunu kötü amaçlı kullanıyorlar. Meralara resmen çöküyorlar. Burası Edirne merkez ilçenin Korucu Köyü, toplam 4 bin dekar mera alanı var. Bunun neredeyse yüzde 10’nuna güneş enerjisi paneli kurmak istiyorlar. Bahane olarak da, "sizin köyünüzde hayvan sayısı azaldı, biz burasını güneş enerji sistemleri donatalım" diyorlar ama hayvanların geçiş yollarını da kapatıyorlar. Biz güneş enerjisine karşı değiliz ama hayvancılık da yapmak istiyoruz. Gitsin bu tip şirketler tarla satın alsınlar oraya istedikleri güneş panellerini kursunlar. Geliyorlar, anlatıyorlar, yasaların boşluklarından yararlanıyorlar ve tabiri caizse meralara çöküyorlar. Meralar anayasal olarak koruma altındadır. İnsanlıkla birlikte hayvanlara tahsis edilmiştir. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların beslenmesi için başka amaçla kullanılamaz."

"KOYUNLARI DEVLETE DEVREDEYİM O ZAMAN"

Üretici Ercan Sarı, "Ben devletten koyun aldım. Mera var diye devlet bana koyunları verdi. Merayı aldıktan sonra bu koyunları devlete devredeyim o zaman. Ben karşıyım buna meramız, hayvanımız giderse herkes şehre. Gençler köye dönsün diye uğraşılıyor ama böyle oldu mu kimse dönmez köye" dedi.

"HAYVANLARIMIZI SULAMAYA YER KALMAYACAK"

Mehmet Sever ise şunları söyledi:

"Arkadaşlar bizim buraya geldiler. Şirket müdürü, bize bazı bilgiler verdiler fakat o bilgiler bizi hiç tatmin etmedi zaten etmez de. Bizim 90 dönüme yakın yerimiz var bizim, 90 dönüm yerimize geçit yok bize. Eğer buraya panel kurulursa 90 dönüm yerimize girip çıkamayacağız. Ben de ona öyle dedim; "Eğer meraya panelleri koyarsan gel ahırdan bizim hayvanlarımızı doldur kamyona gözümüzün başımızın sadakası olsun" diye söyledim arkadaşa. Hayvanlarımızı sulamaya yer kalmayacak. Gölete hayvanlarımızı suya indiremeyeceğiz."

Anka Haber Ajansı