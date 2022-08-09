Edirne'de, Meriç Nehri Kıyısında Çıkan Otluk Yangını Söndürüldü

Edirne'de, Meriç Nehri Kıyısında Çıkan Otluk Yangını Söndürüldü

EDİRNE'de Meriç Nehri kıyısındaki otlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de Meriç Nehri kıyısındaki otlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Meriç Nehri ile Bosnaköy köyü karayolu arasındaki otlukta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden duman yüksekliğini görenlerin ihbarıyla olay yerine Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle atık lastiklerin bulunduğu bölgeye de sıçradı. Takviye olarak Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Edirne'de, Meriç Nehri Kıyısında Çıkan Otluk Yangını Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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