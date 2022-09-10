Edirne'de Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı

Edirne'de Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı

EDİRNE'de, otomobilin kapalı kasa kamyonete çarptığı kazada, 2 sürücü yaralandı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, otomobilin kapalı kasa kamyonete çarptığı kazada, 2 sürücü yaralandı. Otomobil sürücüsü E.E.'nin daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kaza, Lalapaşa ilçesi yolu Menekşesofularköyü kavşağında meydana geldi. Lalapaşa'dan Edirne istikametine giden E.E. yönetimindeki 22 DA 123 plakalı otomobil Küçükdöllük köyü yol ayrımında İ.S. idaresindeki 22 HZ 476 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü E.E. ve yan yatan kamyonetteki sürücü İ.S. yaralandı. E.E. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, İ.S. ise ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Arkadaşının kiraladığı araçla kaza yapan E.E.'nin daha önce karıştığı başka kazada alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

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Edirne'de Otomobil Kamyonete Çarptı: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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