Edirne'de Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı

Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de otomobilin, başka otomobile arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Süloğlu yolunun Musabeyli köyü mevkisinde meydana geldi. H.C.'nin kullandığı 22 HL 847 plakalı otomobil, S.T. yönetimindeki 22 EE 015 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlarda bulunan M.K., A.Ş., S.G. ve S.C. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı