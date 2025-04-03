Edirneliler, "İmamoğlu’na Özgürlük" İmzası Atıyor

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı, cezaevinde tutuklu bulanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için imza toplamaya başladı. CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için tüm vatandaşlarımızı oy vermeye, mücadele etmeye davet ediyorum. İmza kampanyamız şehrimizin 8 noktasında başlamıştır” dedi.

(EDİRNE) - CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı, cezaevinde tutuklu bulanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için imza toplamaya başladı. CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için tüm vatandaşlarımızı oy vermeye, mücadele etmeye davet ediyorum. İmza kampanyamız şehrimizin 8 noktasında başlamıştır” dedi.

Edirneliler, Saraçlar Caddesi’nde kurulan “özgürlük çadırına” gelerek “Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için bir imza da sen at” kampanyasına destek verdi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, imza kampanyasının kentin 8 farklı noktasında başladığını ifade ederek kentte 52 binin üzerinde imza beklediklerini söyledi.

“Vatandaşlarımızı imza vermeye davet ediyorum”

Balkanlı, şunları kaydetti:

“İmza kampanyası başlattık. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na destek olmak için tüm vatandaşlarımızı oy vermeye, mücadele etmeye davet ediyorum. İmza kampanyamız şehrimizin 8 noktasında başlamıştır. Sosyal medyadan yerlerini ilan ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 milyon oyla seçilmiştir. Biz halkın iradesini yansıtmak amacıyla 28 milyonun üzerinde imza bekliyoruz. Demokrasiye sahip çıkmak isteyen; ‘hak, hukuk, adelet’ diyen bütün vatandaşlarımızı imza vermeye davet ediyorum. Edirne’de 52 bin gönüllü vatandaşımız Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oy verdi. Bunun üzerinde oy hedefliyoruz.”

Anka Haber Ajansı