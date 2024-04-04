Edirne’nin İlk Kadın Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Mazbatasını Aldı

Edirne’nin İlk Kadın Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın Mazbatasını Aldı

Edirne'nin ilk kadın Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın mazbatasını aldı. Akın, "Kadını yücelten, kadına değer veren bizlere seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bugüne kadar yolundaydık bundan sonra da Atamızın izinde. onun ilke ve devrimlerinden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Çok onurlu ve gururluyum" dedi.

Edirne'nin ilk kadın Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın, mazbatasını aldı. Akın, "Kadını yücelten, kadına değer veren bizlere seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bugüne kadar yolundaydık bundan sonra da Atamızın izinde. onun ilke ve devrimlerinden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Çok onurlu ve gururluyum" dedi.

Filiz Gencan Akın, Edirne Adliyesi’nde mazbatasını aldı. Akın’ı adliye önünde bekleyen vatandaşlar karşıladı. Ardından Edirne Belediyesi’nde devir teslim töreni düzenlendi. Akın, görevi Recep Gürkan’dan teslim aldı. Gürkan, Akın’a, "10 Yılda Neler Yaptık" kitapçığını verdi ve belediye mühürünü teslim etti.

"ADİL VE EŞİT DAVRANACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Akın, mazbatkasını aldıktan sonra yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"31 Mart yerel seçimlerinde haklımızın özgür iradesi sandığa yansımış ve ben bugün Edirne’nin ilk kadın belediye başkanı olarak huzurlarınızdayım. Kadını yücelten, kadına değer veren bizlere seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü bugüne kadar yolundaydık bundan sonra da Atamızın izinde onun ilke ve devrimlerinden şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Çok onurlu ve gururluyum. Ayrıca bugün burada 15 yıl görev yaptığım adliyede gerçekleşiyor. Bugüne kadar verdiğimiz hak, hukuk mücadelesini bundan sonra Edirne’de yaşayan tüm vatandaşlarımıza adil ve eşit davranacağıma söz veriyorum."

Anka Haber Ajansı

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