Ednan Arslan: "Elektriğe Yapılan Bu Zamla İğneden İpliğe Her Şeye Bir Kez Daha Zam Gelecek"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektriğe yapılan yüzde 38 zammı eleştirdi. 2023 yılında dağıtım şirketlerinin kasasına giren paranın 108 milyar TL olduğunu kaydeden Arslan, “EPDK, vatandaşı değil dağıtım şirketlerini koruyor. Enerji fiyatları düşse de çıksa da kazanan dağıtım şirketleri, kaybeden vatandaş oluyor" dedi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektriğe yapılan yüzde 38 zammı eleştirdi. 2023 yılında dağıtım şirketlerinin kasasına giren paranın 108 milyar TL olduğunu kaydeden Arslan, “EPDK, vatandaşı değil dağıtım şirketlerini koruyor. Enerji fiyatları düşse de çıksa da kazanan dağıtım şirketleri, kaybeden vatandaş oluyor" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe yapılacak yüzde 38 oranındaki zamla ilgili yazılı açıklama yaptı. Arslan, "Elektriğe yapılan bu zamla birlikte iğneden ipliğe her şeye bir kez daha zam gelecek. Dağıtım şirketlerine daha fazla kaynak aktarmak için elektriğe zam yapıyor, vatandaşın omzuna yeni yükler bindiriyor. Dar gelirli vatandaşların eve ekmek götürmesi daha da zorlaşacak" açıklamasında bulundu.

EPDK'nın yurttaşı değil enerji dağıtım şirketlerini koruduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

EPDK'nın enerji enflasyonu ve piyasa takas fiyatları gerilediğinde vatandaşın faturasına indirim yapmak yerine dağıtım şirketlerinin vatandaştan tahsil ettiği dağıtım bedelini artırdı. EPDK'nın vatandaşı değil dağıtım şirketlerini koruyor. Enerji fiyatları düşse de çıksa da kazananın dağıtım şirketleri, kaybedenin ise vatandaş oluyor. Ortalama piyasa takas fiyatları megavat saat başına 4 bin TL'den 2 bin TL ye gerilerken, son 1 yıllık PTF ortalaması 2 bin 84 TL iken, elektrik tarifelerine zam yapmanın ekonomik krizi vatandaşın sırtına yüklemeye çalışmaktan başka açıklaması olamaz. Vatandaşını korumayan bir iktidar ve liyakatsiz kadrolarıyla vatandaşa zam yapmaktan başka bir şey düşünmeyen bir EPDK ile karşı karşıyayız. 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak tarife tabloları Resmi Gazete'de yayımlandı. 240 kWh tüketimi olan mesken aboneleri için enerji bedeline yüzde 2,46 zam yapılırken, mesken abonelerinin dağıtım şirketlerinin kasasına ödediği dağıtım bedeline ise yüzde 58,9zam yapıldı. Enerji bedeli kWh başına 0,48 TL'den 0,49 TL'ye zamlanırken, dağıtım bedeli 0,86 TL'den 1,37 TL'ye zamlandı."

"Enerji alt yapımız vatandaşa değil şirketlere çalışıyor"

2023 yılında dağıtım şirketlerinin kasasına giren paranın 108 milyar TL olduğunu kaydeden Arslan, şu görüşleri dile getirdi:

"Yeni tarifelere göre mesken abonelerinin faturasında dağıtım bedelinin ağırlık payı yüzde 65.88, enerji bedelinin payı yüzde 23,84, vergi ve fon payı ise yüzde 10.28 oldu. Aynı durum farklı abone türlerinde de mevcut. 100 kWh kullanım için 207 TL fatura açıklayan EPDK, mesken abonelerine yüzde 38 zam yaptık diyerek gerçeği tam olarak yansıtmıyor. 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik tüketiminin 100-240 kWh arasında değiştiği bir gerçektir. En düşük tarife kademesi de buna göre belirlenmiştir. Yeni tarife ile 240 kWh elektrik tüketen bir aile 497 TL elektrik faturası ile karşı karşıya kalacak. Enerji fiyatları düştüğünde vatandaşa indirim yapmayanlar bu kez enerji bedeline göstermelik zam yaparak dağıtım şirketlerinin cebine aktarılan milyarları gizleyemeye çalışıyorlar. 2023 yılında dağıtım bedeline yapılan zamlar ile bu şirketlerin cebine giren fazladan para 108 milyar TL. Buna karşılık dağıtım şirketleri ise gerekli yatırımları yapmıyor, dağıtım hatlarını yenilemiyor, vatandaşlarımızı kalitesiz ve sürekli kesilen bir hizmete mahkum ediyor. İktidar ise her fırsatta bu yandaş şirketleri ödüllendiriyor. Adeta enerji alt yapımız vatandaşa değil şirketlere çalışıyor."

Anka Haber Ajansı