Edremit Belediye Başkanı Arslan, Şiddet Ve Tacizi Önlemeye Yönelik Belgeyi İmzaladı

Edremit Belediye Başkanı Arslan, Şiddet Ve Tacizi Önlemeye Yönelik Belgeyi İmzaladı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP’nin yerel yönetimlerde çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politika belgesini imzaladı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP’nin yerel yönetimlerde çalışma yaşamında şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politika belgesini imzaladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik “Politika Belgesi” hazırladı. CHP yönetimindeki tüm belediye başkanları da bu belgeyi hayata geçirmek için imzalıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı maddelerini bu kapsamda Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da imzalayarak uygulamaya soktu.

Başkan Arslan, yerel yaşamda kadın erkek eşitliği şartı başta olmak üzere kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, kadınların eşit hak ve özgürlük mücadelesi konusunda her zaman destek olacaklarını söyledi.

Anka Haber Ajansı

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