Edremit Belediye Başkanı Arslan’dan Chp Genel Başkanı Özel’e Ziyaret

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, beraberinde CHP’li belediye meclis üyeleri ile birlikte CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. TBMM’de CHP’nin Grup Toplantısını takip eden Başkan Arslan ve beraberindeki meclis üyeleri ardından Genel Başkan Özel ile meclisteki makamında bir araya geldi.

Başkan Arslan, Genel Başkan Özel’e "hayırlı olsun" dileğinde bulunarak, Edremitlilerin selamlarını iletti. CHP Genel Başkanı Özel, ziyaret nedeniyle Başkan Arslan ve konuklarına teşekkür etti. Edremitlilere selamlarını gönderdi. Başkan Arslan, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i ziyaret ederek görevinde başarılar diledik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde Cumhuriyet Halk Partimizi iktidara taşımak için durmadan çalışacağız” dedi.

Ziyarette Başkan Arslan ve meclis üyelerine, Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı eşlik etti.