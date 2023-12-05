Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Aday Adaylığını Açıkladı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı. Aday adaylığı dosyasını CHP İlçe Başkanlığı’na teslim eden Başkan Arslan, “Edremitlilere hizmete devam etmek istiyorum” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı. Aday adaylığı dosyasını CHP İlçe Başkanlığı’na teslim eden Başkan Arslan, “Edremitlilere hizmete devam etmek istiyorum” dedi.

Edremit Belediye Başkanı CHP’li Selman Hasan Arslan, 31 Mart Yerel Seçimleri için yeniden aday oldu. Aday adaylığını açıklayan Arslan, eşi Oya Arslan’la birlikte CHP Edremit İlçe Başkanlığı’na giderek adaylık başvurusunu İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş’a teslim etti.

Arslan, “Edremit’te, Edremitlilere hizmete devam etmek istiyorum. Kıymetli eşim Oya Arslan ile birlikte Edremit Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurumu CHP Edremit İlçe Başkanımız Emin Yalçıntaş nezdinde CHP Edremit İlçe Örgütümüze yaptım. Partimize ve Edremit’imize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anka Haber Ajansı