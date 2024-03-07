Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel: “Borç Batağı Devraldık Bugünlere Geldik”

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL - KAMERA: KERİM UĞUR

Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu. Sengel, “Sizlerin desteğiyle 2019’da Efes Selçuk’un en yüksek oyunu aldık. Ancak bir borç batağıyla karşılaştık. Yanlış gidenleri düzeltmek için bütün yükü omuzlarımıza aldık. Ve Belediyeyi ayağa kaldırdık" dedi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel seçim koordinasyon merkezi açılışında konuştu. Sengel şunları dile getirdi:

“2019’DA EFES SELÇUK’U ALDIK, BORÇ BATAĞIYLA KARŞILAŞTIK”

“Efes Selçuk halkı şunu bilir ben bir şey söyleyeceksem mikrofonda söylerim, gerçekleri çıkarım sahnede konuşurum. Duymayan kulaklara fısıldayacağız, biraz bellekleri tazeleyeceğiz. 2019’dan beri bilirsiniz hiçbir şekilde kimseyi eleştirmem. 2019’da Efes Selçuk’un en yüksek oyunu aldık sizlerin desteğiyle ve bir borç batağıyla karşılaştık. Yanlış gidenleri düzeltmek için bütün yükü omuzlarımıza aldık. AKP’nin ekonomik öngörüsüzlüğü nedeniyle bu durumla karşılaştık. Bahsedeceğiz o borçlardan, o borçlardan sonra belediyeyi nasıl ayağa kaldırdığımızı. 2014-2019’da emekçinin parası nasıl ödenmedi ondan bahsedeceğiz. Efes Selçuk nasıl hükümette battı bahsedeceğiz. Diyeceğiz ki şurada bir kreşimiz vardı bunu sen nasıl verdin başka yerlere. Şirince Otopark’ı nasıl verildi ve belediyeden çıkartıldı bahsedeceğiz. Şimdi kalkmış diyorlar ki 5 yıl boyunca ne yapıldı. 5 yıl boyunca ne yapıldı biliyor musunuz ekonomi felaket hale geldi. Ülkede çocuklar aç açına gitti okullara. Ama Efes Selçuk halkı, belediye, çocuğuna sahip çıkmayı bildi. Ekmeğimizi bölüştük Taşımalı eğitim için çocukları rencide etmeden bizler taşıdık okullarına.5 yıl boyunca belediyenin borçlarını ödedik. O beş yıl boyunca emekçiyi bir gün olsun mağdur etmedik, ekonomiye de ezdirmedik.”

Sengel, belediye başkanı olduğu dönemde yaptıklarını şöyle anlattı:

“5 yıl boyunca deprem olduğunda hep beraber toplandık, Hatay Malatya’ya aş götürdük battaniye götürdük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası köy enstitülerini örnek alarak toprak okulu yaptık. Geçen dönem bir kütüphane yapıldı iller bankasından kredi kullanılmış. Kredinin ödemesini 20-21 yılından beri bizler yapıyoruz. Çünkü 3 yıl ertelemeli almışlar krediyi. Bütün Türkiye’de festivaller iptal edilirken ne yaptık biliyor musunuz Selçuk’ta müzik susmadı. Çünkü susturamazlar. Gerçeklerin bir gün, gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Susturmayacaklar.”

“BAŞKA SULARDA YÜZERSEM, AKP’YE YANAŞIRSAM, ONA SU TAŞIRSAM GELİN HAİNSİN DEYİN BANA”

İleriki yıllarda aday gösterilmese dahi CHP için çalışacağının sözünü veren Sengel,

“Ben CHP’liyim benim, hedefimde AKP var bir de AKP’ye su taşıyanlar var. CHP’nin suyunu içmiş çayını yudumlamışlarla uğraşacak halimiz yok. AKP’ye su taşıyanlar der geçeriz. Ve biz ne yaparız biliyor musunuz mücadele ederiz. Efes Selçuk dediğimiz için dava açanlarla mücadele ederiz. O yüzden 2014’te belediyede 6 oku indirenlere karşı nasıl 2019’da aldıysak, 2024’te de dalgalandırmaya devam edeceğiz. Süt gibi ak süt gibi helaliz hepimiz. O yüzde CHP’nin gücünü gösterdiniz. Ben size şunun sözünü veririm yarın öbür gün ben belediye başkan adayı gösterilmezsem, gençlerden birine bayrağı devretmek gerekiyorsa ve eğer ben başka yollarda bir şeyler arıyorsam, bana vermiş oldukları koltuğa rağmen CHP aleyhine bir şey yaparsam yüzüme tükürün benim. Eğer ben başka sularda yüzersem, AKP’ye yanaşırsam, ona su taşırsam gelin hainsin deyin bana” dedi.

Anka Haber Ajansı