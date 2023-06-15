Eğitim-iş Sendikası Karabük Şubesi: "Eğitimde Yaratılan Karanlık Tabloya Karşı Harekete Geçiyoruz"

Eğitim-iş Sendikası Karabük Şubesi: "Eğitimde Yaratılan Karanlık Tabloya Karşı Harekete Geçiyoruz"

Eğitim- İş Sendikası Karabük Şubesi Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi'nin tehlikeli olduğu belirten açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Seçimden hemen sonra İstanbul’da Bilal Erdoğan’ın yönettiği bilinen TÜGVA’ya 238 okulun tahsis edilmesi, "ÇEDES kapsamında yapılan protokolle okullara manevi danışman adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu öğreticisi atanması eğitimde çok başlılığın artacağının da

TUNAKAN YILDIRIM

Eğitim- İş Sendikası Karabük Şubesi Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi'nin tehlikeli olduğu belirten açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Seçimden hemen sonra İstanbul’da Bilal Erdoğan’ın yönettiği bilinen TÜGVA’ya 238 okulun tahsis edilmesi, "ÇEDES kapsamında yapılan protokolle okullara manevi danışman adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu öğreticisi atanması eğitimde çok başlılığın artacağının da net sinyallerini vermiştir" denildi.

Eğitim- İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik, sendika üyeleri ile birlikte bugün Milli Eğitim Müdürlüğü basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "ÇEDES protokolü hukuksuzdur. Anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırıdır. Laik ve bilimsel eğitimle taban tabana zıttır. Çünkü ÇEDES protokolü tehlikelidir: Eğitim biliminden pedagojiden bihaber, çocuklarımıza nasıl yaklaşılacağını bilmeyen yetişkinleri okullara sokmak travmatik etkileri de beraberinde getirecektir" ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı

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