Eğitimci Arıkan Ve Şoförünün Öldürüldüğü Çiftlik Yakınındaki Tarlada Bıçak Bulundu (3)

BİR GÜN ÖNCE ÇİFTLİK EVİNE GELİP CİNAYETİ TASARLAMIŞ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, jandarmada 4 günlük sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya'nın 11 Temmuz'da İstanbul'dan otobüsle Gelibolu'ya geldiği, bir taksiyle Karainebeyli köyüne giderek, çiftlik evinde keşif yapıp cinayeti tasarladığı ve bir gün sonra da Nazmi Arıkan'ı 47, Şerif Eker'i ise 66 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirlendi.

TOPLAM 120 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in 13 Temmuz'da Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde cansız bedenlerinin bulunmasının ardından, olayı aydınlatmak için Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel timler oluşturuldu. JASAT başta olmak üzere çok sayıda özel ekip, cinayet şüphelisi olarak, 6 ay önce çiftlik evine geldiği ve Nazmi Arıkan ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı ileri sürülen Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya üzerinde yoğunlaştı. Şehirler arası otobüs firmalarının yolcu listelerini kontrol eden jandarma ekipleri, terminallerdeki kameralar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Plaka Tanıma Sistemleri, yol güzergahlarındaki MOBESE ve güvenlik kameraları olmak üzere toplam 120 saatlik kamera kaydını saniye saniye izledi.

SABİT İKAMETGAH ADRESİ BULUNMUYOR

Sabit bir ikamet adresi bulunmayan ve 100'e yakın ikameti kullandığı belirlenen Akçekaya'nın Etiler Mahallesi Tuğcular Sokak'ta başka bir isme kiralanan evde olduğu kamera kayıtlarından belirlendi. Bunun üzerine oluşturulan jandarma özel timi, 14 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle adrese operasyon düzenleyerek, kimya öğretmeni Ufuk Akçekaya'yı gözaltına aldı.

ÇİFTLİK EVİ ÇEVRESİNDE KEŞİF YAPMIŞ

Gelibolu ilçesine getirilerek sorguya alınan Ufuk Akçekaya, cinayeti kabul etmese de ekipler kendisinin çiftlik evine geldiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Ufuk Akçekaya'nın ilk olarak 11 Temmuz günü İstanbul Etiler'deki evinden Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine otobüs ile geldiğini, buradan da taksiyle köye giderek, çiftlik evinin çevresinde keşif yapıp İstanbul'a geri döndüğünü tespit etti. Akçekaya'nın bir gün sonra 12 Temmuz'da yine otobüs ile İstanbul'dan Gelibolu ilçesine, buradan minibüs ile Eceabat ilçesine geçtiği, ardından da taksiyle saat 21.45 sıralarında Karainabeyli köyüne ulaştığı belirlendi. İddiaya göre, köye giden asfalt yol üzerinde taksiden inen Akçekaya'nın ayçiçeği tarlası ve çalılıklar arasından çiftlik evine yaklaştı, 3 saat boyunca Arıkan'ın çiftlik evi gözetledi. Saat 23.00 sıralarında Nazmi Arıkan'ın evinden veteriner ile şoförü Şerif Eker'in ayrıldığını gören Akçekaya, evin arka kapısından içeriye girdi. Evde yalnız kalan ve koltukta oturan Nazmi Arıkan'a arkasından yaklaşıp bıçaklamaya başladı. Bu sırada Arıkan'ın son bir hamleyle cep telefonundan şoförü Şerif Eker'i aradığı ve 8 saniyelik bir görüşme yaptı. Arıkan'a 300 metre mesafedeki başka bir eve yatmaya giden şoför Şerif Eker, araca binerek hızlıca yardıma gitti. Bu sırada 47 bıçak darbesiyle Nazmi Arıkan'ı öldüren Ufuk Akçekaya, eve bir aracın geldiğini görünce saklandı. Şoför Şerif Eker eve girdiğinde kapının arkasında saklanan Ufuk Akçekaya tarafından bıçaklamaya başladı. Eker de 66 bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇİFTLİK EVİNİ KUNDAKLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Katil zanlısı, saat 00.15 sıralarında kendisini köye bırakan taksi şoförünü arayıp kendisini almasını istedi. Çiftlik evini de burada bulduğu kimyasal malzemeler ile yakarak kundaklama girişiminde bulundu. Ayçiçeği tarlasından asfalt yola giderken de suç aleti bıçağı araziye sakladı. Jandarma özel ekipleri, 4 gün boyunca 5 dönüm arazide metal dedektörü ve dedektör köpekle birlikte arama yaptı ve üzerinde kan izleri de olan suç aleti bıçağı buldu. Jandarma özel timi, Akçekaya'nın Karainebeyli köyüne geldiğindeki ve cinayetin ardından İstanbul'a döndüğündeki kıyafetinin de farklı olduğu tespit edildi.

Tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ufuk Akçekaya'nın, jandarmadaki sorgusunda Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'i kendisinin öldürmediğini, çiftlik evine ise alacağı olduğunu öne sürdüğü parayı almaya geldiğini söylediği öğrenildi. (DHA)

Burak GEZEN - Doğan ZELOVA / ÇANAKKALE, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı