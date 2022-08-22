Eğlence Merkezi Önündeki Cinayetin Şüphelisi Tutuklandı

Eğlence Merkezi Önündeki Cinayetin Şüphelisi Tutuklandı

KONYA'da eğlence merkezi önünde bekleyen Habip Karakaya'yı (33) otomobilden ateş edip öldüren Gökhan Ö. (25) ile yanındaki Süleyman Ö. (39) ve Şerife R. (28) yakalandı.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'da eğlence merkezi önünde bekleyen Habip Karakaya'yı (33) otomobilden ateş edip öldüren Gökhan Ö. (25) ile yanındaki Süleyman Ö. (39) ve Şerife R. (28) yakalandı. Küfürleşme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Gökhan Ö. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay, 19 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Somaki Sokak'ta meydana geldi. Eğlence merkezinin bulunduğu sokakta bekleyen Habib Karakaya'ya plakası belirlenemeyen otomobilden tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Habip Karakaya, yaralı halde eğlence merkezinin arka sokağına kaçtı. Karakaya, bir süre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Gökhan Ö., Süleyman Ö. ve Şerife R. Olduğunu tespit etti. Polis, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi suç aleti tabancayla evlerinde gözaltına aldı. Karakaya'yı, yaşanan küfürleşme nedeniyle Gökhan Ö.'nün vurduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan Ö. tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)

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Eğlence Merkezi Önündeki Cinayetin Şüphelisi Tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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