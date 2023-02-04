Ehliyeti olanları ilgilendiriyor! 35 yaşından büyükler yaptırmak zorunda, büyük cezası var!

Ehliyet sahibi olan herkesi ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. İhmal edene ceza kesilecek.

Milyonlarca ehliyet sahibini yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. Gerçek Gündem sitesinde yer alan haberde; Ehliyet sahiplerini ilgilendiren duyurunun detaylarına yer verildi.

TÜM EHLİYET SAHİPLERİNİ İLGİLENDİRİYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyetler için yeni dönem 2016 yılında başlatıldı. Yeni dönem kapsamında yeni tip kimlikler gibi çipli ehliyet kartı sistemine de geçildi. Eski tip ehliyeti olanların ise yeni tip ehliyetler ile belgelerini yenilemeleri gerektiği paylaşıldı. İlk etapta ücretsiz olan bu işlem şimdilerde ise 15 TL ödenerek yapılıyor. Ayrıca bu işlem zorunlu olduğu gibi yaptırmayanlara da dev ceza veriliyor. Bu noktada eski tip ehliyete sahip herkesin mutlaka yaptırması gerekiyor.

CEZASI VAR

Öte yandan bu değişikliği yapmayanlara ceza kesilecek. Mağdur sayısının artmaması için bakanlık yeni bir duyuru daha yaparak başvuru süresini uzattığını açıkladı.

Bilindiği gibi eski tip ehliyetlerin yenisi ile değiştirilmesinde tanınan süre 31 Aralık 2022 tarihine kadardı. Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda vatandaşlara verilen süre 2 yıl daha uzatılarak 31 Aralık 2024 yılına çekildi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Ehliyet yenileme işlemi yapacak olan vatandaşların randevu alması gerekiyor. İşlemler Nüfus Müdürlükleri üzerinden gerçekleşecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu işlemler için NVİ’den randevu alınması gerektiği belirtilerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alınabileceği bildirildi.

Öte yandan randevu almadan giden vatandaşların uzun süre sıra beklemek zorunda kalabileceklerine dikkat çekildi.

HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ehliyetleri değiştirmek için istenen belgelerde açıklandı.

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)