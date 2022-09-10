Ehliyetsiz Motosikletli, Bisikletli 2 Kardeşe Çarptı: 3 Yaralı

Ehliyetsiz Motosikletli, Bisikletli 2 Kardeşe Çarptı: 3 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe çarptı.

Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe çarptı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Efe Cemal D. yönetimindeki 16 AUE 058 plakalı motosiklet, yaya geçidinden ailesi ile birlikte sahil tarafına geçmeye çalışan bisikletli Rüzgar K. (8) ile kardeşi Araf K.'ya (6) çarptı. Rüzgar K. çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin altına düştü. Kazayı görerek yaralıların yardımına koşan vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e de haber verdi. Kazada yaralanan Rüzgar K. kendisine müdahale eden sağlık ekibine bir şeyinin olmadığını söylerken, kazanın şoku ile sağlık görevlilerine, "Bana ne oldu?" diye sordu.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Efe Cemal D. ise ehliyetin olmadığını, pazar günü sınava gireceğini, bu durumda sınava giremeyeceğini dolayısıyla ailesinin kendisine kızacağını söyleyerek, gözyaşlarına boğuldu. Kısa süre önce başka bir kaza yaptığını söyleyen Efe Cemal D.'yi vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaralanan 3 kişi, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Ehliyetsiz Motosikletli, Bisikletli 2 Kardeşe Çarptı: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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