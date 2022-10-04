Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

DÜZCE'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçarken kaza yaptı. Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Berkay Ş.'nin (19) ehliyetinin olmadığı ve aracının hacizli olduğu belirlendi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçarken kaza yaptı. Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Berkay Ş.'nin (19) ehliyetinin olmadığı ve aracının hacizli olduğu belirlendi.

Olay saat 21.30 sıralarında Düzce ile Akçakoca ilçesi arasındaki yolun Kabalak mevkisinde meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri, 81 DG 565 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazadan yaralanmadan kurtulan otomobil sürücüsü Berkay Ş.'nin ehliyetinin olmadığı ve aracın hacizli olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken, otomobil ise yediemin otoparkına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı