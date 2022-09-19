(ek Bilgi Ve Fotoğrafla)acun Ilıcalı Motosiklet Kazası Geçirdi

Murat DELİKLİTAŞ-Ömer ÇETİNASLAN/İSTANBUL,(DHA)-SARIYER'de, televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı da hafif şekilde yaralandı. Kaza haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Kaza, Kemerburgaz Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Televizyoncu Acun Ilıcalı, 34 EJT 662 plakalı motosikletle Ayazağa yönüne ilerlediği sırada, ters yönden gelen Recep K.'nın kullandığı 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı