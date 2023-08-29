Ek Mtv'nin Son Ödeme Süresi 6 Eylül'e Kadar Uzatıldı

Ek Mtv'nin Son Ödeme Süresi 6 Eylül'e Kadar Uzatıldı

Ek motorlu taşıtlar vergisi için belirlenen son ödeme tarihi altı gün uzatıldı. Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos’a kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödeme süresinin 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi. CHP, ek MTV’nin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu.

Ek motorlu taşıtlar vergisi için belirlenen son ödeme tarihi altı gün uzatıldı. Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos’a kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) birinci taksitinin ödeme süresinin 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi. CHP, ek MTV’nin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu.

AKP hükümeti, 6 Şubat depremini gerekçe göstererek haziran ayında torba yasa değişikliği ile mevcut ve yeni satın alınacak tüm motorlu araçların bu yıl bir kez daha MTV ödemesi düzenlemesini getirdi. CHP, sene başında belirlenen MTV’nin, yıl içerisinde bir kez daha ödenmesinin istenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu 7456 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin (5) numaralı fıkrasının iptali için AYM’de dava açtı. Yüksek Mahkeme’de davayla ilgili bir ilerleme henüz sağlanamadı, ancak Maliye Bakanlığı ek MTV’nin ilk taksiti için belirlenen ödeme süresini altı gün uzattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuyla ilgili olarak bugünkü duyurusu şöyle:

"Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır."

Anka Haber Ajansı

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