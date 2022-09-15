Ekipler Sokak Sokak Yaralı Aradı; İhbar Asılsız Çıktı

Ekipler Sokak Sokak Yaralı Aradı; İhbar Asılsız Çıktı

KARAMAN'da polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralanma ihbarı üzerine, yaklaşık 20 dakika boyunca sokak sokak yaralı aradı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralanma ihbarı üzerine, yaklaşık 20 dakika boyunca sokak sokak yaralı aradı. Ancak ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 21.00 sıralarında, Osman Gazi Mahallesi 1062'nci Sokak'ta bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı geldi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, belirtilen sokakta yaralıya ulaşamayınca çevre cadde ve sokaklarda da arama yaptı. Yaklaşık 20 dakikalık araştırmada bölgede herhangi bir kavga ya da yaralının olmadığı belirledi. Polis, ihbarı yapan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

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Ekipler Sokak Sokak Yaralı Aradı; İhbar Asılsız Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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