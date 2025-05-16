Ekrem İmamoğlu: "Birlikte Dayanışma İçerisinde Bu Zor Günleri Aşacağımızdan Hiç Şüphe Duymuyorum"

Ekrem İmamoğlu: "Birlikte Dayanışma İçerisinde Bu Zor Günleri Aşacağımızdan Hiç Şüphe Duymuyorum"

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Sevgili yol arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz, siyasi ve idari çalışma arkadaşlarım; hukuksuzca ve uydurma iddialarla, yeni keşfedilmiş çok kötü yöntemlerle, düşman hukuku ile yürütülen süreçler tutuklu ya da tutuksuz bizleri bu kaderin içinde buluşturdu. Birlikte dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağımızdan hiç şüphe duymuyorum" dedi.

(ANKARA) - Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Sevgili yol arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz, siyasi ve idari çalışma arkadaşlarım; hukuksuzca ve uydurma iddialarla, yeni keşfedilmiş çok kötü yöntemlerle, düşman hukuku ile yürütülen süreçler tutuklu ya da tutuksuz bizleri bu kaderin içinde buluşturdu. Birlikte dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağımızdan hiç şüphe duymuyorum" dedi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı faaliyetleri için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Yol Arkadaşlarım; Belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, yöneticilerimiz, siyasi ve idari çalışma arkadaşlarım; hukuksuzca ve uydurma iddialarla, yeni keşfedilmiş çok kötü yöntemlerle, düşman hukuku ile yürütülen süreçler tutuklu ya da tutuksuz bizleri bu kaderin içinde buluşturdu. Birlikte dayanışma içerisinde bu zor günleri aşacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Sizlerin çok güçlü yetenek ve birikimlerinizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok güzel hizmetlerle vatandaşlarımızla buluşacağınıza eminim. Sizlere güveniyorum, her zaman yanınızda, sizlerle düşünen, güzel düşüncelerinizi hisseden bir yerden çok güçlü duruşunuz ve umudunuzla Türkiye’nin geleceğine bakıyorum. Her şey çok güzel olacak!"

Anka Haber Ajansı

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