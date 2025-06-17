Ekrem İmamoğlu: Bizi Yıldıracaklarını Sanıyorlar. Asla Yılmayacağız

Ekrem İmamoğlu: Bizi Yıldıracaklarını Sanıyorlar. Asla Yılmayacağız

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP’nin İstanbul’da yapacağı mitinge katılım çağrısında bulundu. İmamoğlu, "Bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Asla yılmayacağız. Adaletsizlik nerdeyse onun tam karşısında duracağız." dedi.

(İSTANBUL)-Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP’nin İstanbul’da yapacağı mitinge katılım çağrısında bulundu. İmamoğlu, "Bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Asla yılmayacağız. Adaletsizlik nerdeyse onun tam karşısında duracağız." dedi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin 18 Haziran’da İstanbul Avcılar’da yapacağı mitinge katılma çağrısında bulundu.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Asla yılmayacağız. Adaletsizlik nerdeyse onun tam karşısında duracağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya Avcılar’daki tüm dostlarımızı davet ediyorum. 18 Haziran Çarşamba 20.30 Marmara Caddesi Avcılar.”

Anka Haber Ajansı

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