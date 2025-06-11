Ekrem İmamoğlu, "Bu Bir İşkence Duyurusudur" Diyerek Seslendi: "Kadınlara Zulüm Yapılıyor"

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanan kişilere yönelik, “Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli, aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar. Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, t

(ANKARA) - CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanan kişilere yönelik, "Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli, aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar. Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle ‘iftiracı’ yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar" açıklamasını yaptı.

CHP’nin Silvri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklanan kişilere yönelik uygulanan kötü muameleye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli resmi hesabından yazılı bir açıklama yayınlandı.

"Aziz milletim, bu bir işkence duyurusudur" ifadelerine yer verilen açıklama şu şekilde:

"Benimle birlikte çalışmaktan ve İstanbul'a hizmet etmekten başka suçları olmayan, haklarında en ufak bir delil olmayan tutsaklara sistematik olarak işkence ve kötü muamele yapılıyor. Özellikle kadınlara bu zulüm yapılıyor. Ailelerinden uzak cezaevlerine yollanıyor, 1 metre karelik kafeslerde kelepçeli aç susuz 7/8 saatlik yollara götürülüyor, yerlerde yatırılıyor, pislik içinde hücrelerde tutuluyorlar. Bu işkencelerin neden yapıldığını çok iyi biliyoruz.

Bu kumpası planlayanların elinde hiçbir delil yok, herkesi baskıyla, şantajla, tehditle, işkenceyle ‘iftiracı’ yapmak istiyorlar. Kendi düştükleri çukurdan bu şekilde çıkabileceklerini düşünüyorlar. Bu zulmü tüm milletimiz bilsin, duysun, paylaşsın. Bu kadınların, bu annelerin, bu çocukların ahı bu kötülüğü yapanların, ortak olanların, sesini çıkarmayan herkesin boynuna."

Anka Haber Ajansı