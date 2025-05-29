Ekrem İmamoğlu: Çarşıya, Pazara Çıkacak Yüzleri Yok Demiştim, Şimdi Milletin İçine Çıkacak Halleri De Kalmadı

Ekrem İmamoğlu: Çarşıya, Pazara Çıkacak Yüzleri Yok Demiştim, Şimdi Milletin İçine Çıkacak Halleri De Kalmadı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iktidarın halktan uzaklaştığını belirterek, "Çarşıya, pazara çıkacak yüzleri yok demiştim, şimdi milletin içine çıkacak halleri de kalmadı." dedi.

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Çarşıya, pazara çıkacak yüzleri yok demiştim, şimdi milletin içine çıkacak halleri de kalmadı." dedi.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, İmamoğlu'nun tutuklanmadan önceki süreçte esnaf ve pazar ziyaretlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda İmamoğlu, iktidarın halktan uzaklaştığını belirterek, "Çarşıya, pazara çıkacak yüzleri yok demiştim, şimdi milletin içine çıkacak halleri de kalmadı. Konforlu saraylarınızdan, milletten alabildiğine uzak odalarınızdan, lüks ve şatafat içindeki hayatınızdan, mizansen buluşmalarınızdan kafanızı kaldırıp bu milleti duyamazsınız, göremezsiniz. Milletin adamı diye gelip, millete efendi oldunuz. Siz bu millete körsünüz artık." ifadeleri kullandı.

Anka Haber Ajansı

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