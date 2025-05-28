Ekrem İmamoğlu: “Cezaevinden Bile Metro Yapım Rekoru Kırıyoruz”

Ekrem İmamoğlu: “Cezaevinden Bile Metro Yapım Rekoru Kırıyoruz”

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, “Cezaevinden bile metro yapım rekoru kırıyoruz. İstediğiniz kadar hizmetleri engellemeye çalışın, içerde/dışarda bütün çalışma arkadaşlarım engellerinizi bir bir aşıyor” mesajını paylaştı.

(ANKARA) - Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Cezaevinden bile metro yapım rekoru kırıyoruz. İstediğiniz kadar hizmetleri engellemeye çalışın, içerde/dışarda bütün çalışma arkadaşlarım engellerinizi bir bir aşıyor" mesajını paylaştı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun hesabına erişim engeli getirilmesinden sonra kurulan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X hesabından, Ekrem İmamoğlu'nun imzasını taşıyan bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, İmamoğlu'nun şu mesajına yer verildi:

"Cezaevinden bile metro yapım rekoru kırıyoruz. İstediğiniz kadar hizmetleri engellemeye çalışın, içerde/dışarda bütün çalışma arkadaşlarım engellerinizi bir bir aşıyor. Bu koşullarda metro yapmak dünya rekorudur. İstanbul’u metro ağlarıyla ören raylı sistemlerden sorumlu genel sekreter yardımcımızdan daire başkanımıza, mühendislerden yeraltında çalışan emekçilere tüm çalışma arkadaşlarımıza, mertlikleri, cesaretleri, millete bağlılıkları ve çalışma azimleri için gönül dolusu teşekkürler."

Anka Haber Ajansı

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