Ekrem İmamoğlu, Chp Genel Merkezi’nde Partililere Hitap Edecek

CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı ve sonucunda cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmak için başvuru yapan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Şubat Perşembe günü Ankara’ya gelerek CHP Genel Merkezi’nde partililere hitap edecek.

(ANKARA) - CHP’nin 23 Mart’ta yapacağı ve sonucunda cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmak için başvuru yapan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Şubat Perşembe günü Ankara’ya gelerek CHP Genel Merkezi’nde partililere hitap edecek.

CHP, 23 Mart günü cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçime gidiyor. 116 milletvekilinin ön seçime girmesi için imza verdiği TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Şubat Cuma günü avukatı aracılığıyla ön seçime katılmak üzere başvuru yaptı.

İmamoğlu’nun 27 Şubat Perşembe günü, Ankara’ya gelerek düzenlenecek toplantıda adaylığını açıklaması ve partililere hitap etmesi bekleniyor. Lansmanın CHP Genel Merkezi’ndeki 600 kişilik salonda gerçekleşeceği öğrenildi.

Anka Haber Ajansı