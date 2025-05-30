Ekrem İmamoğlu: Gençlerden Korkmayın, Etrafınızdaki Dalkavuklardan Korkun

68 gün sonra serbest bırakılan gençlere ilişkin açıklama yapan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ”İlk seçimde bu iktidar evine gidecek ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' diye bir suç olmayacak. İktidarda olmak; eleştirilebilmektir. Biz göreve geldiğimizde bu garabete son vereceğiz. Etrafında hep dalkavuk isteyen akıl gidecek, özgürlüklerden yana bir anlayış gelecek. Gençlerden korkmayın, etrafınızdaki dalkavuklardan korkun” dedi.

(İSTANBUL)- 68 gün sonra serbest bırakılan gençlere ilişkin açıklama yapan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ”İlk seçimde bu iktidar evine gidecek ve "Cumhurbaşkanına hakaret" diye bir suç olmayacak. İktidarda olmak; eleştirilebilmektir. Biz göreve geldiğimizde bu garabete son vereceğiz. Etrafında hep dalkavuk isteyen akıl gidecek, özgürlüklerden yana bir anlayış gelecek. Gençlerden korkmayın, etrafınızdaki dalkavuklardan korkun” dedi.

Saraçhane eylemleri sırasında "'Cumhurbaşkanına hakaret'" içeren slogan attıkları suçlamasıyla yargılanan ve 68 gündür tutuklu bulunan 14 genç ilk duruşmada tahliye edildi. Silivri Cezevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu gençlerin tahliye kararına ilşkin açıklama yaptı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk seçimde bu iktidar evine gidecek ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" diye bir suç olmayacak. İktidarda olmak; eleştirilebilmektir. Biz göreve geldiğimizde bu garabete son vereceğiz. Bir paylaşım yaptı diye, demokratik protesto hakkını kullandı diye hiç kimse haksız yere gözaltına alınmayacak, tutuklanmayacak, hapse atılmayacak. Etrafında hep dalkavuk isteyen akıl gidecek, özgürlüklerden yana bir anlayış gelecek. Gençlerden korkmayın, etrafınızdaki dalkavuklardan korkun."

Anka Haber Ajansı