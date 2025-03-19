Ekrem İmamoğlu Gözaltında... Chp İzmir’de ‘Demokrasi Nöbeti’ Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı CHP İzmir'de 'demokrasi nöbeti' başladı. Nöbette açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “CHP İlçe binaları ve İl Başkanlığı binası 7/24 açık kalacak. Ta ki Ekrem Başkanımız ve tüm yol arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

(İZMİR) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı CHP İzmir'de "demokrasi nöbeti" başladı. Nöbette açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “CHP İlçe binaları ve İl Başkanlığı binası 7/24 açık kalacak. Ta ki Ekrem Başkanımız ve tüm yol arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" ve "yolsuzluk" iddialarıyla gözaltına alınmasına ülkenin dört bir yanında başlayan tepkiler büyüyor.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP İzmir İl Başkanlığı geniş katılımlı protesto gerçekleştirmiş ve partinin ilçe başkanlıklarının ‘demokrasi nöbeti’ tutacağını duyurmuştu. Başlatılan nöbet kapsamında CHP Konak İlçe Başkanlığı, 20.00’de nöbete başladı.

CHP Konak İlçe Başkanlığı’nda başlayan nöbete, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Korkmaz, ilçe gençlik ve kadın kolları ile örgüt katıldı.

İlçe Başkanlığı’ndaki nöbette, İlçe Başkanı İlgazi, ortak basın açıklamasını okudu.

İlgazi: “Seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur”

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla seçme ve seçilme hakkına ‘darbe’ vurulduğunu ifade eden İlgazi, şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her insana, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması üzerinden ‘Susun, konuşmayın, itaat edin’ mesajı verilmek, Ekrem İmamoğlu da sindirilmek, susturulmak isteniyor. Ama bu karanlık iktidar ne milleti tanıyor ne İmamoğlu’nu… Bunların gözü kör, kulakları sağır olmuş. Ne yükselen halk hareketini ne de yaklaşan sonlarını duymuyor ve görmüyorlar. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu, millete topyekun bir saldırıdır. Burada hedef millettir, ulusal birliğimiz ve huzurumuzdur. Haramiler bilsin ki; bu tuzaklarını görüyoruz ve milletimizle birlikte bu tuzakları bozmaya hazırız. Örgütlü mücadele ve korkusuz yoldaşlıkla bu ülkeyi bozgunculardan, saray sevenlerden, millete zulm edenlerden kurtarmaya ant içtik, andımızı yerine getireceğiz.”

“Bu, 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir”

Yaşananların halka yönelik baskı ve antidemokratik bir uygulama olduğunu kaydeden İlgazi, şu ifadeleri kullandı:

“Seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar, zorbalığa başvurmaktadır! Hedef alınan yalnızca CHP değil, milletin ta kendisidir. Erdoğan’ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul’daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibarıyla gözaltına alınmıştır. Bu bir darbedir. Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç, ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse, 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir. Ekrem İmamoğlu ve CHP, adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir, ortak iradesidir. Bu mücadele, sadece Ekrem İmamoğlu’nun, sadece CHP’nin mücadelesi değildir. Bu, 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir.”

“Sandıktan kaçmayın! Mertçe mücadele edin”

İktidara seslenen İlgazi, “CHP olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaseti iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır... Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz: Sandıktan kaçmayın. Mertçe mücadele edin” diye konuştu.

İlçe Başkanlığı’nda başlatılan nöbetin ardından ilçe örgütü, CHP İzmir İl Başkanlığı’na yürüdü. Nöbet, İl Başkanlığı'nda devam etti.

Aslanoğlu: “Hepsini yanımıza alana kadar mücadelemiz devam edecek”

Gözaltılar sona erene kadar nöbetlerinin devam edeceğini belirten Aslanoğlu, “Ekrem Başkan yalnız değildir. Ekrem Başkan’ın dostları, yol arkadaşları ve kavga arkadaşları burada. CHP İlçe binaları ve İl Başkanlığı binası 7/24 açık kalacak. Ta ki Ekrem Başkanımız ve tüm yol arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Tüm İzmirliler biliyor ki bu bir demokrasi darbesidir. Hukuk eliyle yapılmak istenen siyaseti dizayn etme girişimidir. O yüzden hiçbir CHP’li buna izin vermeyecek. Sizlerin mücadele azmiyle hem Ekrem Başkan hem de bugüne kadar içeri alınan belediye başkanlarımız, onlarla birlikte içeri alınan bürokrat arkadaşlarımız... Hepsini yanımıza alana kadar mücadelemiz devam edecek. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı