Ekrem İmamoğlu Gözaltında... Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel: İktidar Bütün Tuşlara Basıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul’a giden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, süreci değerlendirdi. Sengel, “Ekrem Başkanımızın 8 Mart’ta İzmir’de başlattığı il ziyaretleri ve partililerle buluşmaları, Trabzon, Diyarbakır, Adana ve diğer şehirlerde halkın Ekrem Başkana ne kadar çok sahip çıktığını gören iktidarın bütün tuşlara basması olarak görebiliriz” dedi.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul’a giden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, süreci değerlendirdi. Sengel, “Ekrem Başkanımızın 8 Mart’ta İzmir’de başlattığı il ziyaretleri ve partililerle buluşmaları, Trabzon, Diyarbakır, Adana ve diğer şehirlerde halkın Ekrem Başkana ne kadar çok sahip çıktığını gören iktidarın bütün tuşlara basması olarak görebiliriz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı ön seçim adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok noktasında eylemler düzenlenirken siyasiler de İmamoğlu’na destek vermek amacıyla İstanbul’a akın etti.

İmamoğlu’na destek için İstanbul’a giden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, iktidarın ‘panik’ halinde olduğunu ifade ederken halkın Ekrem İmamoğlu’nun arkasında olduğunu söyledi.

“Yetkisiz ve usulsüz bir diploma iptali var”

Diploma iptaliyle başlayan süreç için ‘hukuksuz’ değerlendirmesi yapan Sengel, “Türkiye Cumhuriyeti şu ana kadar hiç yaşamadığı bir sürecin içerisine dahil oldu. Ekrem İmamoğlu’nun Önce hukuka aykırı bir şekilde bir diploma iptali gerçekleşti. Hukukçu olarak belirtmem gerekir ki idare hukukunun ihtiyaç duyduğu yetki, usul, amaç ve gerekçe gibi kavramların hiçbirine dayanmayan bu karar, akademide yer alan yetkisiz bir kurul tarafından verildi. Yani, yetkisiz ve usulsüz bir diploma iptali var” dedi.

“Millet haklı davasına, Ekrem Başkanına ve Cumhurbaşkanı adayına sahip çıkıyor”

İmamoğlu’nun önseçim öncesi başlattığı kent ziyaretlerinde halkın desteğine dikkat çeken Sengel, şunları söyledi:

“Hemen ardından ise bir sabah şafak operasyonuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanımız, Beylikdüzü Belediye Başkanımız ve bürokratlar da dahil olmak üzere toplam 106 kişi gözaltına alınmasıyla uyandık dün sabaha. Tüm bunların aynı anda yaşanıyor olması, iktidarın bir anda birçok tuşa aynı anda basması sebebiyle oluyor. Çünkü, herkesin bildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nde ve CHP’de bir ilk yaşanacak. CHP, 23 Mart’ta cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı aldı. Ekrem Başkanımızın 8 Mart’ta İzmir’de başlattığı il ziyaretleri ve partililerle buluşmaları, Trabzon, Diyarbakır, Adana ve diğer şehirlerde halkın Ekrem Başkana ne kadar çok sahip çıktığını gören iktidarın bütün tuşlara basması olarak görebiliriz. Dün itibarıyla Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, bu meselenin sadece partiyle ilgili olmadığını, partiler üstü bir konu olduğunu ve milletin meselesi olduğunu söyledi. Sayın Ekrem İmamoğlu ise kendisini önce Allah’a, sonra millete emanet ettiğini söyledi. Dün Saraçhane’de yaşananlar da gösterdi ki millet, haklı davasına, Ekrem Başkanına ve Cumhurbaşkanı adayına sahip çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek.”

Anka Haber Ajansı