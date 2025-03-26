Ekrem İmamoğlu İçin Adalet Nöbeti Devam Ediyor... Trabzon’dan Türkiye’ye Yayılacak ‘Kahkaha Protestosu’

Ekrem İmamoğlu İçin Adalet Nöbeti Devam Ediyor... Trabzon’dan Türkiye’ye Yayılacak ‘Kahkaha Protestosu’

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yakın çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının tutuklanmalarıyla başlayan protesto eylemleri, yurt genelinde olduğu gibi Trabzon’da da sürüyor.

Haber: Esra Nur Pervan

(TRABZON) CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yakın çalışma arkadaşları ve belediye başkanlarının tutuklanmaasıyla başlayan protesto eylemleri, yurt genelinde olduğu gibi Trabzon’da da sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protestolar, Trabzon’da ‘Adalet Nöbeti’yle devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun hemşerileri, Adalet Nöbeti için Kahramanmaraş Caddesi’nden "Milletin İradesine Sahip Çıkıyoruz" yazılı pankartla, Meydan Parkı’na yürüdü. Yaşanan haksızlık ve hukuksuzlukları protesto eden ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atan vatandaşlar, Atatürk Anıtı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Adalet nöbetine katılanlar, "Ampul fazla yandı EKO moda geçelim", "Edison bin pişman", "Ülkenin halinden haberin var mı beyefendi?", "Kusura bakma polis abi biz de emir kuluyuz", "Hani benim Recebim diploma vereceğim" yazılı pankartlar taşıdı.

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren Adalet Nöbeti, farklı siyasi görüşlerden insanları da aynı paydada buluşturdu. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği eylemde, hukuksuzluklara karşı tüm muhalefet bileşenlerinin ortak hareket etmesi çağrısında bulunuldu.

Trabzon’dan Türkiye’ye yayılacak "Kahkaha Protestosu"

Oturma eylemi düzenlenen Trabzon’da Erdoğan Bayraktar ve Bülent Arınç dönemine ait ses kayıtları dinletilerek "Ankara’yı parsel parsel satan bunu diyorsa eğer buna ancak gülünür hatta yetmez kahkaha atılır" ifadeleri kullanıldı.

Anka Haber Ajansı

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