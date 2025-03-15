Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş İle Bir Araya Geldi

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş İle Bir Araya Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi girişinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı.

Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da eşlik ediyor. Yavaş, İmamoğlu’nu makamın karşıladı ve beyaz çiçek buketi sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Yavaş ile görüşmesinin ardından Ankara’da vatandaşlarla bir araya gelecek

Anka Haber Ajansı

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