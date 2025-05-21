Ekrem İmamoğlu: "Nerede Olursak Olalım Dayanışmayı Büyüteceğiz"

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın, bu Kurban Bayramı'nda da iyilik sahiplerinin desteğini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını belirterek, "Sizleri, kurban bağışınızı, İstanbul Vakfı güvencesiyle yapmaya, bayramın bereketini paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından, Ekrem İmamoğlu'nun, Kurban Bayramı'nda yapılacak bağışlarla ilgili mesajı paylaşıldı. Paylaşımda, İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Nerede olursak olalım dayanışmayı büyüteceğiz. Darda olanın yanında olacağız; birliğimizi, beraberliğimizi güçlendireceğiz. Bu yıl da İBB, kurban bağışlarınızı özenle ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştıracak. Bütün hayırsever vatandaşlarıma çağrı yapıyorum. https://bagis.istanbulvakfi.istanbul."

"Kurbanınız dini usullere uygun şekilde, sağlıklı koşullarda kesilecek"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun videosuna da yer verildi. İmamoğlu, viedolu mesajında şunları kaydetti:

"Çok kıymetli İstanbullular. Ekonomik açıdan ne yazık ki çok zorlu günlerden geçiyoruz. Bu zorlu günleri, yine birbirimize destek olarak, hep birlikte aşacağız. Her yıl mübarek Kurban Bayramı'nda paylaşmanın huzurunu, birlik ve beraberliğin gücünü en derin şekilde hissediyoruz. İstanbul Vakfı, bu Kurban Bayramı'nda da iyilik sahiplerinin desteğini ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracak. Kurbanınız dini usullere uygun şekilde, sağlıklı koşullarda kesilecek, konsvere haline getirilip ekiplerimizin özenle tespit ettiği gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Sizleri, kurban bağışınızı İstanbul Vakfı güvencesiyle yapmaya, bayramın bereketini paylaşmaya davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı