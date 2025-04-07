Ekrem İmamoğlu: "Partimiz Zorlu Yolculuğa Çok Daha Güçlü Giriyor"

Ekrem İmamoğlu: "Partimiz Zorlu Yolculuğa Çok Daha Güçlü Giriyor"

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin, “Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor” dedi.

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin, "Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tebrik ederek, şu mesajı yayımladı:

“Cumhuriyet Halk Partimizin Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i ve parti yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Partimiz zorlu yolculuğa çok daha güçlü giriyor. Yeni Türkiye'nin inşaası için özveriyle, kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun.”

Anka Haber Ajansı

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