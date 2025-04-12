Ekrem İmamoğlu, Samsunluları Yarınki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Çağırdı

Ekrem İmamoğlu, Samsunluları Yarınki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingine Çağırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmaoğlu, Samsunluları partisince yarın düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılmaya çağırdı.

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmaoğlu, Samsunluları partisince yarın düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılmaya çağırdı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ilki Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın Samsun'da gerçekleştirilecek.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yarın yapılacak mitinge katılım çağrısı yapıldı. Çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Dağ başını duman almış, Gümüş dere durmaz akar, Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar... Sevgili Samsunlular, Karadenizliler, güneşin doğduğu, kurtuluşun ilk adımının atıldığı güzel şehrimizde, yarın sizlerle birlikte olmaya geliyorum. Gençlerle gençlik marşı söylemeye, milletçe umutlarımızı yükseltmeye geliyorum. Buluşacağız, marşımızı söyleyeceğiz. Sağınızda, solunuzda ben de sizinle birlikte olacağım. Gelin hep birlikte, özgürlük, demokrasi, Cumhuriyet, adalet için Samsun’da 14.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda buluşalım."

Anka Haber Ajansı

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