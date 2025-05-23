Ekrem İmamoğlu: "Sandıktan Sana Hayalini Bile Kuramayacağın, Tarihe Geçecek Güçlü Bir Tokat Çıkacak"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızlığın itirafıdır. Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak" ifadelerini kullandı.

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızlığın itirafıdır. Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak" ifadelerini kullandı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından paylaşıldı.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"'Zulüm ile âbâd olanın âkıbeti berbat olur'. İktidar ya da muhalefet, kime oy vermiş olursa olsun kimseyi inandıramadın. Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun. Ciddiyetsizlik, tutarsızlık, uydurma… ne ararsan sende var. 8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızılığın itirafıdır. Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak."

Anka Haber Ajansı