Ekrem İmamoğlu: Sanıyorlar Ki Vazgeçeriz, Sanıyorlar Ki Bu Millet Susar. Hayır, Bu Millet Asla Susmayacak

Ekrem İmamoğlu: Sanıyorlar Ki Vazgeçeriz, Sanıyorlar Ki Bu Millet Susar. Hayır, Bu Millet Asla Susmayacak

CHP’nin 1 Haziran’da Antalya’da yapacağı mitinge katılım çağrısı yapan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Sanıyorlar ki vazgeçeriz, sanıyorlar ki bu millet susar. Hayır, bu millet asla susmayacak, hiç yılmayacak. Ya adelet ya sefalet, başka seçenek yok" dedi.

(İSTANBUL)-CHP’nin 1 Haziran’da Antalya’da yapacağı mitinge katılım çağrısı yapan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Sanıyorlar ki vazgeçeriz, sanıyorlar ki bu millet susar. Hayır, bu millet asla susmayacak, hiç yılmayacak. Ya adelet ya sefalet, başka seçenek yok" dedi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin 1 Haziran’da Antalya’da yapacağı mitinge katılım çağrısı yaptı.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından yapılan videolu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sanıyorlar ki vazgeçeriz, sanıyorlar ki bu millet susar. Hayır, bu millet asla susmayacak, hiç yılmayacak. Ya adelet ya sefalet, başka seçenek yok. Yarın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya tüm Antalyalı hemşehrilerimi davet ediyorum. 1 Haziran Pazar 18.00 Antalya Kepez"

Anka Haber Ajansı

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