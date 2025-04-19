Ekrem İmamoğlu: “Sen Bu Ülkenin Köylüsünü, Çiftçisini Ne Zannettin? Bak Da Biraz Feraset Ve Basiret Öğren”

Ekrem İmamoğlu: “Sen Bu Ülkenin Köylüsünü, Çiftçisini Ne Zannettin? Bak Da Biraz Feraset Ve Basiret Öğren”

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Yozgat mitinginde bir çiftçinin söylediği "Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir" sözünü paylaşarak ”Bu ülkenin yediden yetmişe her bir vatandaşı, olanı biteni bütün çıplaklığıyla görüyor. Kimse bu yalanlara, iftiralara, fitnelere, kumpaslara pabuç bırakmaz. Sen bu ülkenin köylüsünü, çiftçisini ne zannettin? Bak da biraz feraset ve basiret öğren” dedi.

(İSTANBUL)- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Yozgat mitinginde bir çiftçinin söylediği "Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir" sözünü paylaşarak ”Bu ülkenin yediden yetmişe her bir vatandaşı, olanı biteni bütün çıplaklığıyla görüyor. Kimse bu yalanlara, iftiralara, fitnelere, kumpaslara pabuç bırakmaz. Sen bu ülkenin köylüsünü, çiftçisini ne zannettin? Bak da biraz feraset ve basiret öğren” dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı yurt mitinglerinin ikincisi Yozgat'ta yapıldı. Silivri Cezevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitingde bir çiftçinin söylediği ”Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir” sözünü paylaştı. İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu ülkenin yediden yetmişe her bir vatandaşı, olanı biteni bütün çıplaklığıyla görüyor. Kimse bu yalanlara, iftiralara, fitnelere, kumpaslara pabuç bırakmaz. Sen bu ülkenin köylüsünü, çiftçisini ne zannettin? Bak da biraz feraset ve basiret öğren şu sözlerden: “Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir."

Anka Haber Ajansı

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