Ekrem İmamoğlu: Türkiye'mizin Güçlü Geleceği İçin Yola Çıktık, Mutlaka Başaracağız

Ekrem İmamoğlu: Türkiye'mizin Güçlü Geleceği İçin Yola Çıktık, Mutlaka Başaracağız

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'mizin güçlü geleceği için yola çıktık. Mutlaka başaracağız. Kötülük bitecek! iyilik, huzur ve başarıyı hep beraber getireceğiz" dedi.

(ANKARA) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'mizin güçlü geleceği için yola çıktık. Mutlaka başaracağız. Kötülük bitecek! iyilik, huzur ve başarıyı hep beraber getireceğiz" dedi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, Kızılay Sakarya Caddesi'nde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor. Özgürlük ve Adalet Buluşması" mitingi düzenleniyor. Mitingde İmamoğlu'nun mesajı okundu. İmamoğlu'nun mesajında şu ifadeler yer alıyor:

"Benim inancımın, cesaretimin ve kararlılığımın en büyük kaynağı sizlerin inancı ve yüksek adalet duygusudur. Türkiye'mizin güçlü geleceği için yola çıktık. Mutlaka başaracağız. Kötülük bitecek! iyilik, huzur ve başarıyı hep beraber getireceğiz. Bugün adalet ve özgürlük buluşmanızda inanın yanınızdayım. Sağınızda ve solunuzda gördüğünüz kişi benim. Sizleri seviyorum, Ekrem İmamoğlu."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yarın Grup Toplantımızda Ona Ahtapotu Göstereceğim
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yarın Grup Toplantımızda Ona Ahtapotu Göstereceğim
Ekrem İmamoğlu: Yaptığın Her Hukuksuz İş, Ekonomiye Daha Büyük Darbe Vuruyor
Ekrem İmamoğlu: Yaptığın Her Hukuksuz İş, Ekonomiye Daha Büyük Darbe Vuruyor
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek: Amaç Yargılamak Değil, Amaç İtibarsızlaştırmak
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Destek: Amaç Yargılamak Değil, Amaç İtibarsızlaştırmak
Gaziantep’te Kayıp Alarmı: 10 Yaşındaki Otizmli Onur’dan 44 Saattir Haber Yok
Gaziantep’te Kayıp Alarmı: 10 Yaşındaki Otizmli Onur’dan 44 Saattir Haber Yok
Chp'li Ertuğrul: Kara Harp Okulu Töreninin Kısıtlanmasını Reddediyoruz
Chp'li Ertuğrul: Kara Harp Okulu Töreninin Kısıtlanmasını Reddediyoruz
Özgür Çelik: Ekrem İmamoğlu'nu Topluma Unutturacaklarını Sanıyorlar
Özgür Çelik: Ekrem İmamoğlu'nu Topluma Unutturacaklarını Sanıyorlar
Deniz Yücel: "Chp Olarak Bir Bayramlaşma Programı Yapmayı Doğru Bulmadık"
Deniz Yücel: "Chp Olarak Bir Bayramlaşma Programı Yapmayı Doğru Bulmadık"