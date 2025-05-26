Ekrem İmamoğlu: Yaptığın Her Hukuksuz İş, Ekonomiye Daha Büyük Darbe Vuruyor

Ekrem İmamoğlu: Yaptığın Her Hukuksuz İş, Ekonomiye Daha Büyük Darbe Vuruyor

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Ekonomideki çöküşe, yoksulluğa, pahalılığa, gelir adaletsizliğine kılıf arıyorsunuz. Sorumlu, şafak baskınıyla milletin iradesine kelepçe taktırandır. Sorumlu, ayladır ağzından heybedeki turpu, dananın kuyruğunu, ahtapotun kollarını düşürmeyendir." dedi.

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Ekonomideki çöküşe, yoksulluğa, pahalılığa, gelir adaletsizliğine kılıf arıyorsunuz. Sorumlu, şafak baskınıyla milletin iradesine kelepçe taktırandır. Sorumlu, ayladır ağzından heybedeki turpu, dananın kuyruğunu, ahtapotun kollarını düşürmeyendir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi hesabından Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı, paylaşıldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sorumlu hemen yanı başınızda, başka yerde aramayın. Ekonomideki çöküşe, yoksulluğa, pahalılığa, gelir adaletsizliğine kılıf arıyorsunuz. Sorumlu, şafak baskınıyla milletin iradesine kelepçe taktırandır. Sorumlu, ayladır ağzından heybedeki turpu, dananın kuyruğunu, ahtapotun kollarını düşürmeyendir.

Sorumlu, yüzde 50 faiz vererek döviz rezervi toplayıp, bir koltuk hırsı için bunu üç günde yakandır. Yaptığın her hukuksuz iş, ekonomiye daha büyük darbe vuruyor. Ekonominin başına istersen Nobelli iktisatçıyı getir, bu akılla bu milletin derdine zerre faydan olmayacak."

Anka Haber Ajansı

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