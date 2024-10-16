Ekrem İmamoğlu: Zorla Getirme Kararlarını Onlarca Suç Kaydı Olup Ortalıklarda Gezenlere İşletin

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında mahkemeye "zorla getirme" kararına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla geririlmesi kararına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na devam eden bir dava sebebiyle verilen zorla getirme kararı hukuki değil siyasidir. Bu süreçte Kemal Bey’in sonuna kadar yanındayız."

Anka Haber Ajansı