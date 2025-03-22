Ekrem İmamoğlu'na Destek... Yozgat’ta Toplanan Vatandaşlar, Hükümeti İstifaya Davet Etti, Erken Seçim İstedi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat’ta vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla Cumhuriyet Alanı’nda bir araya geldi. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "Yozgat, Sayın Cumhurbaşkanı'na yüzde 76 oy vererek Türkiye'nin en çok oy veren illerinin başında geliyor. Ama Yozgat verdiği oyun, verdiği emeğin karşılığını alamamıştır" dedi.

CHP Yozgat İl Örgütü'nün çağrısıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen vatandaşlar, Cumhuriyet Alanı’nda toplanmaya başladı.Vatandaşlar, attıkları sloganlarla İmamoğlu’na destek verirken, hükümeti istifaya davet edip, erken seçim istedi.

"Darbe nereden gelirse gelsin, bütün darbelere karşıyız"

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, darbe nereden gelirse gelsin, bütün darbelere karşı olduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Türkiye özellikle ne idüğü belli olmadık, tek adam sisteminden sonra yönetilemiyor. Türkiye'nin ekonomisi batmış, dış politikası çökmüş, adaleti katledilmiş, eğitimi darmadağın edilmiş, maalesef Türkiye yönetilemiyor. 23 yıldır tek başına ülkeyi yöneten AKP yönetimi, Türkiye'yi maalesef içinden çıkılamaz bir buhrana sürüklemiştir. Gündemi değiştirmek için, yoksulluğu, fakirliği, sefaleti, açlığı konuşturmamak için, her gün bir algı operasyonu, kim üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kurmuş, cumhuriyeti kurmuş, dünyanın en köklü dört partisinden birisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, bu badireleri hep birlikte aşacak. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil bütün Türkiye'de yüreği vatan sevgisiyle atan bütün yurttaşlarımıza yapılan bir algı operasyonu ve bir millet iradesine darbedir. 15 Temmuz'da bu meydanda toplandık, bütün Yozgat olarak, bütün siyasi partiler olarak. Bu meydandan haykırdım. Dedim ki; kimden gelirse gelsin, darbe nereden gelirse gelsin, bütün darbelere karşıyız. Cumhuriyet Halk Partisi hep darbelere karşı olmuştur, karşı olmaya da devam edecektir. Biz bugünkü halk iradesine olan gaspı darbeyle kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz. Ülkeyi yönetemeyince ülkemiz tarım ülkesi, ülkede tarım bitmiş, ülkenin ekonomisi bitmiş. Emeklisi, asgari ücretlisi, memuru, cumhuriyet tarihinde ilk defa çalışan, emekli, fitre, zekat alınabilir demiştir. Kim demiştir? Diyanet İşleri Başkanlığı demiştir. Ne demektir bu? 21 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın Türkiye getirdiği açlık ve sefalet demektir. Türkiye'de üst düzey bürokratlarımızın aldığı maaş 70 bin liranın altında maaş alan memurumuz, bürokratımız yoksul demektir, yoksulluk sınırlar altında demektir. 22 milyon asgari ücret alan asgari ücretlimiz açlık sınırı altında demektir, aç demektir. Ben demiyorum, devletin kurumu söylüyor, TÜİK söylüyor."

"Korkma yürü, arkandayız diyecek bir desteği bekliyoruz. Var mıyız?"

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da, konuşmasında şunları söyledi:

"Atam rahat uyu, Bozok diyarının yiğit evlatları cumhuriyetine sonuna kadar sahip çıkacak. Hepinizin gözünüze baktığımızda bu ülkeyi içinde bulunduğu zor şartlardan çıkarma iradesini görüyorum. Biz yaştaki kuşaklara bakıyorum, ben torunlarıma yaşayacağı bir ülke, eğitimini tamamlamış gençlerin bu ülkede kendinde artık istikbal göreceği bir Türkiye'yi kurma zamanı geldi. Ama bir yandan bir parti devleti ve bir tek adam yönetimi. Eskiden hepinizin bildiği gibi cumhurbaşkanlığı makamının aracının iki tamponunda iki bayrak olurdu. Birinde ay yıldızlı al bayrağımız, diğerinde tarihte kurulmuş 16 Türk devletini temsilen 16 yıldızlı fors. Ama ne yazık ki Türk devletine, cumhuriyetimize yakışmayan ucube sistem tek adam rejimiyle karşı karşıyayız. Bu ülkede hak da hukuk da, adalet de ayak altına atıldı. İktidarlarını yargıya ve iktidarlarını ne acı ki güvenlik kuvvetlerimize yıkan bir anlayış mutlaka bu ülkeden kurtarılacak. Bunun yolu ortak bir dayanışmadan geçiyor. Tam da bugünlerde ne demişti Cumhurbaşkanı? İstanbul’u alan Türkiye’yi alır. İstanbul'u işte, bu ülkede endişe duyan insanlarla el ele tutuştu aldı. Ve oranın değerli başkanı Türkiye'yi yönetmeye de talip oldu. Onun önünü kesebilme adına şu dört gündür yaşadıklarımız inanıyorum Yozgat'ın 13 ilçesini de, onlarca köyünde yaşayan yurttaşımızı da, kendini Yozgat'ta Bozok Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamak üzere gelen gençlerin de yüreğini incitiyor. Buna hep birlikte dur diyeceğiz. Dur demenin yolu işte önümüzdeki pazar günü dayanışarak ‘gel seç tarihe geç’ dediğimiz sloganla cumhurbaşkanı adayımıza Bozok Yaylası'ndan, Orta Anadolu'nun tam da göbeğinden işte biz varız. Korkma yürü, arkandayız diyecek bir desteği bekliyoruz."

Anka Haber Ajansı