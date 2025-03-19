Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Ali Mahir Başarır, "Bu Zulme 86 Milyon Olarak Direneceğiz"

Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Ali Mahir Başarır, "Bu Zulme 86 Milyon Olarak Direneceğiz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu zulme 86 milyon olarak direneceğiz" dedi.

(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu zulme 86 milyon olarak direneceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gece diplomasını iptal ettirenler, sabahın ilk ışıklarıyla Ekrem İmamoğlu’nun evinin kapısına polis yığıp evini aratacak kadar pervasızlaştı. Bu ülkeyi nereye götürmek istiyorsunuz? Bu korku, bu baskı, bu hukuksuzluk iktidarın çaresizliğinin ilanıdır. Bu zulme 86 milyon olarak direneceğiz."

Anka Haber Ajansı

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