Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı… Babacan Çiftinden Dilek İmamoğlu’na Geçmiş Olsun Telefonu

Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı… Babacan Çiftinden Dilek İmamoğlu’na Geçmiş Olsun Telefonu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Babacan’ın Dilek İmamoğlu’na, "Burada hedef sadece Ekrem Bey değil Türkiye’deki demokrasi ve hukuk devletidir" dediği öğrenildi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Babacan’ın Dilek İmamoğlu’na, "Burada hedef sadece Ekrem Bey değil Türkiye’deki demokrasi ve hukuk devletidir" dediği öğrenildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Babacan’ın İmamoğlu’na, "Burada hedef sadece Ekrem Bey değil, Türkiye’deki demokrasi ve hukuk devletidir" dediği öğrenildi.

Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan da Dilek İmamoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Babacan'ın dün Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine de tepki gösterdiği, bu tepkisi nedeniyle İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce Babacan'ı arayarak teşekkür ettiği öğrenildi.

Anka Haber Ajansı

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