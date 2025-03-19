Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı...chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Bu Bir Darbedir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bu karar tanımıyoruz, reddediyoruz. Bu bir darbedir, darbe girişimidir. Bu iki kere darbedir. Birincisi İstanbul’un seçilmiş belediye başkanına yapılan bu uygulama İstanbul halkının iradesine darbedir. İkincisi de pazar günü Türkiye’nin dört bir yanında sandık kurulacak ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz" dedi.

(STANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Bu karar tanımıyoruz, reddediyoruz. Bu bir darbedir, darbe girişimidir. Bu iki kere darbedir. Birincisi İstanbul’un seçilmiş belediye başkanına yapılan bu uygulama İstanbul halkının iradesine darbedir. İkincisi de pazar günü Türkiye’nin dört bir yanında sandık kurulacak ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Vatan Caddesi’nde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Vatan Emniyet’in önündeydik şimdi buraya geldik. Vatan Emniyet’in önünde milletvekillerimiz ve avukatlarımız orada. Az önce bir milletvekilimizden aldığımız bilgiye göre iki avukatımız Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşmek için Emniyet binası içine girdiler. Bu karar tanımıyoruz, reddediyoruz. Bu bir darbedir, darbe girişimidir. Bu iki kere darbedir. Birincisi İstanbul’un seçilmiş belediye başkanına yapılan bu uygulama İstanbul halkının iradesine darbedir. İkincisi de pazar günü Türkiye’nin dört bir yanında sandık kurulacak ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğiz. İşte o 23 Mart’ta o sandık oraya kurulmasın diye her şeyi yaptılar. Dün akşam diploma, bugün gözaltı biraz sonra da şunu yapacaklar. Besledikleri troll ordularıyla yalanlar ve iftiralar uyduracaklar. Biraz sonra terör diyecekler, yolsuzluk diyecekler. Besledikleri havuz medyasıyla bir sürü yalan söyleyecekler, iftira atacaklar. Böyle yaptılar zaten. Ama şunu bilsinler, Ekrem İmamoğlu’nun üzerine tek bir leke yapıştıramazlar. Milletin gönlünde Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı seçildi zaten şu anda.

"Ekrem İmamoğlu bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak"

Ekrem İmamoğlu bu ülkenin cumhurbaşkanı olacak. Tükenmiş bir iktidar Ankara’da. Bir kişi tükenmiş iktidarını sürdürebilmek için yargıyı sopa olarak kullanamaz. Yargıyı silah olarak kullanamaz, kolluk gücünü bu şekilde siyasallaştırıp bunları yapamaz. Hukuk devleti, anayasal düzen askıya alınıyor. Demokrasiye darbe vurmaya çalışılıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Vatan Caddesi’ndeyiz, burada olmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız da bir kaç saate burada olacak.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın Ekrem İmamoğlu’nun sağlık kontrolünün yapılması için görevlilerin Vatan Emniyeti’ne getirileceği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Çelik, “Sağlık kontrolünün güvenlik gerekçesiyle yani ‘Ekrem İmamoğlu’nu hastaneye götürmeye korkuyoruz, orada bir tepki oluşabilir’ gerekçesiyle Emniyet içerisinde sağlık kontrolünün yapılacağına dair Sayın Gökhan Günaydın bir açıklama yaptı. Ama şu an hangi aşamada takip edemedim. 100’ün üzerinde bir gözaltıdan bahsediyorlar. Bize gelen bilgilere göre 106 kişi gözaltına alındı."

"Bu engellemeleri yapanlar aık ve net bir şekilde suç işliyorlar"

İstanbul'da yolların kapatılması, eylem ve sosyal medya yasaklarıyla ilgili soru üzerine Çelik, şöyle konuştu:

“Şu anda Vatan Emniyet Müdürlüğü’nün etrafı 360 dere abluka altına alınmış durumda. Buraya gelen bütün yollar kesilmiş durumda. Şu anda açık bir biçimde darbe gerçekleştiriliyor. Darbe girişimidir bunun adı. Ve kolluk güçleri bu suçlara alet ediliyor. İnsanlara suç işlettiriliyor. Bu suçu işleyenler tarih karşısında yargılanacaklar. Bu polislere bu emirleri verenler, buralarda bu engellemeleri yapanlar açık ve net bir şekilde suç işliyorlar. Çünkü bu bir darbedir, millet egemenliğine vurulmuş bir darbedir. Bu suçu işlemesinler. Buradan sesleniyorum; hiçbir bürokrat, hiçbir kolluk gücü suç işlememeli.”

Anka Haber Ajansı