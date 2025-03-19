Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Chp'li Emir: "Ne İrade Gasbına Ne De Umutsuzluğa Asla Teslim Olmayacağız"

Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Chp'li Emir: "Ne İrade Gasbına Ne De Umutsuzluğa Asla Teslim Olmayacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Ülkemiz tarihine kara bir leke olarak geçecek bu sabah. Ne irade gasbına ne de umutsuzluğa asla teslim olmayacağız. Halk galip gelecek" dedi.

(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Ülkemiz tarihine kara bir leke olarak geçecek bu sabah. Ne irade gasbına ne de umutsuzluğa asla teslim olmayacağız. Halk galip gelecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'e yakın isim sabah saatlerinde gözaltına alındı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ülkemiz tarihine kara bir leke olarak geçecek bu sabah. Ne irade gaspına ne de umutsuzluğa asla teslim olmayacağız. Halk galip gelecek" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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