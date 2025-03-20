Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Chp'li Günaydın Vatandaşları Saat 20.30'da Saraçhane Önünde Olmaya Çağırdı

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL)- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bugün saat 20.30'da, tüm yurttaşlarımızı Saraçhane önünde sayın genel başkanımızın yapacağı konuşmaya davet ediyoruz" dedi.

Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde basın açıklaması yaptı.

Gökhan Günaydın, saat 13.00 itibarıyla İmamoğlu'nun 30 saattir hürriyetinden yoksun olduğunu belirterek, "Yapılanları, yapanları ve yöntemlerini biliyoruz. CHP milletvekili grubu olarak tam bir kararlılık ve görüş birliği içerisinde her türlü direnişi ve mücadeleyi gösterme konusunda tam bir fikir birliğine sahibiz, bunu burada ifade etme gereği hissediyoruz." dedi.

Partisinin milletvekillerinin gece gündüz nöbette olacaklarını ifade eden Günaydın, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız halkla beraber bütünleşmeye Türkiye'nin dört bir tarafında devam edecekler. Bugün saat 20.30'da, tüm yurttaşlarımızı Saraçhane önünde sayın genel başkanımızın yapacağı konuşmaya davet ediyoruz. Gün ve gece boyunca arkadaşlarımız Vatan Emniyeti'nin önünde, Saraçhane'nin önünde, içinde ve ilçe belediyelerimizin önünde, içinde olmaya devam edecekler. Vatan Emniyet süreci Çağlayan Adliyesi'ne eğer evrilir ise burayı da her türlü gücümüzle tutmaya devam edeceğiz. Biz hukuktan yanayız. Biz adaletten yanayız.

Biz yargının araçsallaştırılmasına karşıyız. Sevgili Ekrem İmamoğlu Başkanımıza buradan selam olsun. Millet iradesine buradan selam olsun. Nasıl ki Saraçhane önünü gece yarısı aydınlattıysak, tüm yurttaşlarımızı bu akşam da saat 20.30'da Saraçhane önüne bekliyoruz. Milletvekili arkadaşlarımızla bariyerin bu tarafında değil, bariyerin içinde yurttaşlarımızla olmaya devam edeceğiz. Şunu herkes bilsin ki demokrasiye, hukuka kastedenlere geçit vermeyeceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbrimiz."

Bir basın mensubunun gözaltına alınan isimlerin avukatlarıyla görüşmesinde sorun olup olmadığını soruması üzerine Günaydın, "Tüm gözaltında olan arkadaşlarımız için milletvekili ve avukat görevlendirmeleri yapılmıştır. Avukatların içeriye girmesinde bazı zorluklar yaşandı. Dün öğlene kadar avukat isimlerinin verilmesinde bazı zorluklar yaşandı. Ancak an itibariyle sürecin normale döndüğü konusunda bilgi geliyor. Ama takip etmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi ve şüphelilerin ifade işlemlerinin henüz başlamadığını belirtti.

Anka Haber Ajansı