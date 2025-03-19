Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı... Chp’li Kış: Bu Bir Sindirme Operasyonudur, Bu Bir Darbedir

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, “Bu bir sindirme operasyonudur, bu bir darbedir” dedi.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, “Bu bir sindirme operasyonudur, bu bir darbedir” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Kış, şunları kaydetti:

“Türkiye bu sabah bir hukuk faciasına uyandı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı aday adayımız Ekrem İmamoğlu, sabaha karşı gerçekleştirilen bir operasyonla hukuksuzca gözaltına alındı!

Sayın Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen sözde suçlamalar ortada. İstanbul’da yürütülen 3 farklı operasyon var. Gezi olayları, yolsuzluk, örgüt üyeliği… Bunların hiçbiri hukuki değil, tamamı siyasidir! Daha dün hukuksuz bir şekilde diplomasını iptal ettiler, bugün sabaha karşı kapısına dayandılar. Yetmedi, İstanbul Valiliği 4 gün boyunca yasak ilan etti! Bu bir sindirme operasyonudur, bu bir darbedir!

Bunu yapanlar bilsin ki, bu yolun dönüşü yok! Türkiye’yi susturamayacaksınız! Ekrem İmamoğlu’nun şahsında halkın iradesine kelepçe vurmaya çalışanlar bilsin ki, ne biz susarız, ne halk geri adım atar!

Karanlığınızı yırtıp atacağız! Kumpaslarınıza, hukuksuzluklarınıza, darbeci zihniyetinize teslim olmayacağız! CHP olarak, milyonlar olarak, Türkiye’nin her sokağında, her meydanında bu zulme direneceğiz!"

Anka Haber Ajansı