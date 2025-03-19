Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı... Deniz Yücel: "Ülkenin Çivisi Çıkmış"

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına, "Ülkenin çivisi çıkmış” diyerek tepki gösterdi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Ekrem İmamoğlu’na suç örgütü lideri diyecek kadar gözleri dönmüş. Ülkenin çivisi çıkmış… Bu yaşananlar ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanına darbe girişimidir. Milletin iradesinin tecelli etmesinin yolu kesilmeye çalışılmaktadır. Hukuka ve demokrasiye darbe yapılmıştır. Bildik senaryolarla, tanıdık iftiralarla Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmeye çalışmak acizliktir. Haksızlığın, hukuksuzluğun kitabını da yazsalar halkın dediği olur. Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir!"

Anka Haber Ajansı