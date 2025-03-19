Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Gamze Taşcıer: "Tüm Toplumumuzu Topyekun Mücadeleye Davet Ediyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Olay Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul sınırlarından çoktan çıkmış bir Türkiye meselesi haline gelmiştir. Tüm toplumumuzu, tüm milletimizi bu Anayasa tanımaz, bu hukuk tanımaz, şahsi kişinin ikbali için Türkiye'nin geleceğiyle oynayan bu anlayışa karşı topyekun bir mücadeleye ve bu mücadelede toplumsal muhalefeti büyütmeye davet ediyoruz" dedi.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Gurbetelli Yalçın

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Olay Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul sınırlarından çoktan çıkmış bir Türkiye meselesi haline gelmiştir. Tüm toplumumuzu, tüm milletimizi bu Anayasa tanımaz, bu hukuk tanımaz, şahsi kişinin ikbali için Türkiye'nin geleceğiyle oynayan bu anlayışa karşı topyekun bir mücadeleye ve bu mücadelede toplumsal muhalefeti büyütmeye davet ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan gözaltıların anayasaya bir darbe olduğunu dile getiren Taşcıer, bu saatten sonra ülkede yaşayan 86 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğinin kalmadığını belirtti.

İktidar tarafından yapılan suikastın, sadece İstanbul'un değil, artık Türkiye'nin meselesi haline geldiğini söyleyen Taşcıer, toplumsal mücadelede muhalefeti büyütme çağrısı yaparak, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, darbe dönemlerine rahmet okutan bir süreçten geçiyor. Türkiye, Anayasa'nın askıya alındığı, demokrasinin hiçe sayıldığı ve tek bir kişinin şahsi ikbali için bütün bunların göze alındığı; ekonominin, ülkenin itibarının düşünülmediği bir ortama sürükleniyor. Bugünden itibaren iktidar yaptığı soruşturmalarla belediye başkanlarımıza yaptığı tutuklama kararlarıyla bir yayı gerdi ve bugün itibarıyla artık ok yaydan çıktı. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığına yapılmış bir suikast ve darbe girişimidir ve bizzat iktidar tarafından yapılmaktadır. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk Gençliğe Hitabesi'nde, "İktidar sahipleri şahsi menfaatleri için her şeyi göze alabilir. Gerekirse düşmanla bile iş birliği yapabilir" demişti, işte tam da bu noktadayız.

Tüm toplumsal muhalefete düşman hukuku uygulandığı, hukukun askıya alındığı ve iktidar eliyle darbe yapıldığı günlerden geçiyoruz. Ben buradan tüm milletimize çağrı yapmak isitiyorum; bu olay Ekrem İmamoğlu'ndan, İstanbul sınırlarından çoktan çıkmış, bir Türkiye meselesi haline gelmiştir. 86 milyonun bu saatten itibaren ne mal güvenliği vardır ne can güvenliği vardır. O nedenle tüm toplumumuzu, tüm milletimizi bu Anayasa tanımaz, bu hukuk tanımaz şahsi kişinin ikbali için Türkiye'nin geleceğiyle oynayan bu anlayışa karşı topyekun bir mücadeleye ve bu mücadelede toplumsal muhalefeti büyütmeye davet ediyoruz."

Partideki milletvekillerinin Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğunu aktaran Taşcıer, demokrasinin başkenti Ankara'da, partisi farklı olmasına rağmet ortak değerleri savunanlara birlikte mücadele etme çağrısı yaparak, "Bugüne kadar siyasi görüşü, partisi farklı ama ortak paydası, bu ülkenin temel değerleri, Cumhuriyet, demokrasi olan tüm herkesi de bu mücadelede Cumhuriyet Halk Partisi'yle ortaklaşmaya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini savunmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Ekonomiyi bile isteye bu noktaya getirmek, Türkiye'ye yapılan çok net bir ihanettir"

Borsada yaşanan düşüşe ilişkin Taşcıer, "Bugün borsanın halini az önce hepimiz gördük, diplerde. Bu, ülkeyi iflasa götürmektir. Ekonomiyi bile isteye bu noktaya getirmek, Türkiye'ye yapılan çok net bir ihanettir ve Türk milleti bu ihaneti asla affetmeyecektir. Bu egemenliğe yapılmış bir müdahaleyse egemenlikle kayıtsız şartsız millete aitse bu saatten sonra bu mücadeleyi millet olarak topyekun yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Bu mücadele, cumhuriyet mücadelesidir"

Sadece Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine değil, bu ülkede yaşayan 86 milyona buradan çağrı yapmak istediğini belirten Gamze Taşcıer, şöyle devam etti:

"Bu mücadele, Cumhuriyet mücadelesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olma mücadelesidir. Anayasal düzene sahip çıkma mücadelesidir. Nasıl ki tüm darbelere dimdik bu millet olarak karşı çıktık. Bu yapılan sivil darbeye de herkesin karşısında dik durmaya ve bu demokrasi mücadelesine sahip çıkmaya davet ediyoruz. 23 Mart'ta yapacağımız ön seçimde sadece Cumhuriyet Halk Partili üyeleri değil, 86 milyonu o sandık başına bu mücadeleyi ortaklaştırmaya ve bizlerle birlikte omuz omuza vermeye ve türkiyenin bir sonraki Cumhurbaşkanını belirlemeye davet ediyoruz."

Anka Haber Ajansı